L'anteprima di Tipicità nel quartiere più chic di Londra

LONDRA - Un vero e proprio viaggio d’affari nel backstage del lancio del Festival (in programma dall’11 al 13 marzo). «Tipicità cerca di stimolare il confronto - ribadisce Serri - con altre comunità nazionali ed internazionali e sperimenta format innovativi per valorizzare il nuovo modo di essere italiani, in questo caso marchigiani». La serata all’insegna dell’enogastronomia è stata curata dagli chef Luca Facchini e Gianmarco Di Girolami dell’Accademia di Tipicità ospiti dello chef Claudio Illuminati.