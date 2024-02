PESARO Torna il Carnevale dei ragazzi e lo fa con novità importanti che riguardano anche la sua tradizione. Dalla premiazione quest’anno in Piazza del Popolo e dallo spettacolo che anticipa le celebrazioni carnevalesche. Per questa 67esima edizione dell’evento nell’anno di Pesaro capitale italiana della cultura alcuni membri del comitato organizzatore guidato da “Rabachen” accompagnato da Thomas Nobili, Filippo Leonardi e Tiziano Paganelli ha presentato l’evento in una conferenza stampa in comune con il vicesindaco Daniele Vimini ad ospitarli.

L’anteprima

Con loro anche don Marco di Giorgio in rappresentanza dell’Arcidiocesi altra grande protagonista dell’evento con le sue parrocchie in maschera. Da quest’anno torna anche lo spettacolo teatrale che apre il periodo di carnevale previsto al Teatro sperimentale domenica 4 febbraio esattamente una settimana prima della sfilata di domenica 11. Alle 17.45 di questa domenica la compagnia teatrale dell’oratorio di Santa Maria Assunta di Montecchio presenta “Sister act suore in azione” (ingresso a offerta su prenotazione consigliata al 334.6087488). «Divertimento per grandi e piccini è la formula del Carnevale dei ragazzi – assicura Albino Calcinari ovvero “Rabachen” la maschera storica che quest’anno in occasione di Pesaro 2024 vivrà un momento molto importante – sarò addirittura sindaco di “Fano città del carnevale”, avrò le chiavi della città dal sindaco Massimo Seri da giovedì a martedì grasso e lunedì parteciperò ad un Consiglio comunale a tema. La mia campagna elettorale è stata lo slogan “Pizza Rossini, Brodetto e Moretta vita perfetta”». Per quanto riguarda la sfilata di domenica 11 partenza prevista alle 15 dal parcheggio del Carducci con due giri previsti su viale Gramsci, piazza Matteotti e via Manzoni. Il finale sarà però quest’anno in Piazza del Popolo dove si accederà passando per via San Francesco. Le premiazioni sono previste sul palco grande della piazza tra le 17 e le 17.30 circa. «E’ una delle manifestazioni più sentite della città – commenta il vicesindaco Daniele Vimini e ogni anno e si basa sull’impegno dei tanti volontari e dei giovani per i costumi e le coreografie. Quest’anno si coglie poi lo spirito di Capitale della cultura e ritorna la tradizione dello spettacolo teatrale abbinato». Saranno 11 i gruppi a sfilare (3 non sono parrocchie) ed anche quest’anno saranno sfilate a piedi e un carro allegorico quello della parrocchia di S.martino e San Paolo con ben 130 figuranti sul tema “I super fratelli Martin & Paul”. San Pietro in Calibano, l’Apsella e Montelabbate sfileranno con 95 figuranti nel “Carneval’art in fuga dal museo”, Soria e le sue 115 maschere presentano “We are the word”, 120 i figuranti di San Carlo con la sfilata su “Pinocchio”, mentre la Fraternità di San Francesco presenta il “Cantico delle creature” (100 figuranti).

I figuranti

Solo 15 figuranti ma agguerriti per la sfilata del gruppo Torraccia con “Marilyn Monroe” mentre l’Unità pastorale del centro storico presenta “Vara che Elemental”. Santa Maria di Loreto e i suoi 110 figuranti presentano “Babbo Natale scopre il carnevale” mentre “I giocattoli della soffitta” è il tema scelto dai 70 del Cristo Re. La parrocchia dei Cappuccini farà ballare con “Un viaggio nella musica dal 70 ad oggi” (100 figuranti) e infine la Roller Pesaro presenta i 40 “Clown roller skates”. Garantito il lancio di dolciumi e caramelle. In caso di maltempo, improbabile, la sfilata si svolgerà domenica 18 febbraio.