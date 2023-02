FANO È andata in scena solo al Teatro della Fortuna di Fano la versione integrale de La traviata proposta in anteprima (domani alle 20,30 per il pubblico) agli studenti degli Istituti scolastici marchigiani. Un teatro gremito in ogni ordine di posto per una sorta di esclusiva regionale dato che, le programmate anteprime under 30 a Fermo e Ascoli sono state sostituite da una versione in forma di concerto, senza quindi il moderno allestimento pensato da Luca Baracchinidi, che così tanto successo ha già riscosso in Lombardia.



La scelta



La “forte” scelta di Baracchini è stata infatti quella di raccontare Violetta, nell’opera originale (tratta da una storia vera) una prostituta d’alto bordo, come un trans: scelta che si evidenzia sul palco con la presenza, in alcuni momenti, di un mimo, suo alter ego maschile. E se a fare il verso a Traviata ci pensò già Pretty Woman negli anni ’90, per il regista il pregiudizio moderno si sposta sulla scelta di genere, una tragedia dell’intimità che ha al centro una protagonista incapace, lei per prima, di accettare se stessa e la sua storia. Presenti a Fano quattro terze medie, gli studenti degli Istituti superiori accompagnati dai loro insegnanti, ma anche molti giovani che hanno approfittato dell’occasione. Già fuori dal teatro si percepisce l’attesa e l’interesse dei ragazzi, dai più grandi ai più piccoli. «Non è scontato che i ragazzi conoscano queste problematiche», afferma una insegnante di liceo «ben vengano quindi queste occasioni». Tra i “piccoli” è evidente che «le altre città hanno una mentalità troppo chiusa». Al termine del primo atto, per Nicolas di 16 anni lo spettacolo è «ipnotico e coinvolgente al punto che nella scena della festa viene quasi istintivo ballare con loro. Una versione interessante, senza nulla di male». Per Claudia, 16 anni, «è uno spettacolo innovativo e molto bello. La voce di Violetta (Karen Gardeazabal) è meravigliosa e mette i brividi. Nulla di scandaloso per il resto».

«Innovativo e utile»

Per Sara, 18 anni, venuta apposta da Pesaro, «la tematica transgender rende questo allestimento innovativo e molto adatto ad un pubblico di ragazzi, quelli che di solito l’Opera tende a distanziare. Il mimo rende più esplicito il concetto e quasi scardina la nudità sul palco, cosa che forse i ragazzi non sono abituati a vedere soprattutto all’Opera, considerata qualcosa di vecchio, antico, fuori moda e a tratti conservatore. Avere introdotto una scena tipica da bar, dove far baldoria e nottata, si lega moltissimo alle tematiche giovanili e consente di approcciarsi anche a delle riflessioni da quel punto di vista. Credo che un’opera così possa annullare quella distanza che di solito tiene lontani i giovani che già vanno poco anche a teatro». Alice di 19 anni è venuta con un’amica, senza alcuna preparazione, ma è colpita dall’allestimento così moderno: «è bellissima, ma non è poi così evidente la tematica transgender, almeno fino al secondo atto, ci piace questa scena così attuale, gli abiti moderni, è intrigante». Dunque, l’idea di Baracchini di attualizzare la scandalosa vicenda dell’Ottocento creando questa nuova identità per Violetta non è né più scandalosa né così evidente, almeno fino alla toccante scena dell’«Amami Alfredo» nel secondo atto. Quasi 10 minuti di applausi accolgono gli artisti: pubblico entusiasta e coinvolto fino all’ultima nota. Un successo non scontato, ma carico di approvazione e consenso dei tantissimi under 30.