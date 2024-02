Oltre 30 sono gli eventi che celebrano il compleanno del Cigno per le Settimane Rossiniane del 2024, anno in cui è presente il 29 febbraio (giorno della nascita del compositore nel 1792), ma anche l’anno di Pesaro capitale della cultura. Concerti, mostre, incontri, danza, laboratori per i piccoli, visite guidate e inaugurazioni speciali, come quella del nuovo Auditorium Scavolini, si alterneranno, dal 18 febbraio al 6 marzo, in una totale sinergia tra i principali Enti e associazioni cittadine.

La soddisfazione

«Oggi sono molte le ragioni di soddisfazione», ha sottolineato Gilberto Santini in conferenza stampa. «Una perché questo progetto di ricordo di Rossini, giunto alla ottava edizione attorno al suo Compleanno e nato perché tutta la città potesse unirsi al Comune di Pesaro per attraversarne la memoria, il presente e il futuro in una congerie di appuntamenti davvero incredibili, procede e si consolida. L’altra per la sinergia di 16 soggetti che danno vita a un progetto incredibile». Le iniziative rossiniane saranno proprio il main stream del racconto della capitale della cultura, come ha aggiunto il vicesindaco Daniele Vimini «così come la presenza delle Marche alla Bit di Milano sarà connotata nel segno di Rossini e di Rossini Gourmet. Siamo una “città orchestra” e non è un’immagine a caso quella usata per la nostra candidatura».

I concerti

Tra i 30 appuntamenti previsti, ben 10 i concerti (tra cui il grandissimo Paolo Fresu per la Stagione dell’Ente Concerti sul palco del Rossini il 20 febbraio e il ritorno degli amatissimi concerti dal balcone di Casa Rossini), numerose conferenze, una proposta di danza, lo spettacolo per ragazzi della rassegna ‘Andar per fiabe’, laboratori per i più piccoli, passeggiate nel Teatro Rossini ‘segreto’ e visite guidate per tutti nei luoghi rossiniani. Ma anche diverse “chicche" preziose come la Galleria Rossini che diventa anche uno spazio per piccoli concerti grazie al pianoforte donato dalla famiglia di Fiorella Lugli, la presentazione del francobollo dedicato a Pesaro 2024, “Rossini in moto” per le vie del centro storico con le moto storiche del Museo Officine Benelli. La giornata clou sarà ovviamente quella del 29 febbraio, con la presentazione della recente attività della Fondazione Rossini, l’inaugurazione di una scenografica installazione dall’Adina (Rof 2018) nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca, il concerto con orchestra e coro del Conservatorio Rossini in collaborazione con il Rossini Opera Festival, l’Accademia Alberto Zedda e Amat che proporrà la Messa di Gloria, e la tanto attesa inaugurazione dell’Auditorium Scavolini che sarà la nuova casa della musica di Pesaro 2024.

La biosfera

Il 23 o 24 febbraio ci sarà anche l’inaugurazione della Biosfera, icona della capitale della cultura, che prenderà vita e si accenderà nelle Settimane Rossiniane diffondendo anche musiche del compositore. Anche i musei festeggiano il Compleanno di Rossini nel giorno di nascita del compositore. Giovedì 29 febbraio, ingresso gratuito a Casa Rossini con orario 10-13/15,30-18,30, anche il Museo Rossini di Palazzo Montani Antaldi si visiterà gratuitamente con orario 10-13, 15-18.