È ufficiale la nascita della prima edizione dello “Stupormundifest”, titolo dal retrogusto germanico, il che significa che la città di Jesi e la Fondazione Federico II di Hoenstaufen già stanno pensando alla seconda edizione per l’anno prossimo.

Il nucleo centrale

«È una nostra creatura, nata da un lungo ed estenuante lavoro», hanno detto l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli e il presidente della Fondazione Paolo Mariani. Questo festival interdisciplinare (di cui arte in genere, fumetti, spettacoli e cinema saranno il nucleo centrale) viene considerato dai numerosi artefici presenti nella sala consiliare a Jesi il “vero festival” dedicato a chi chiamò Jesi “la mia Betlemme”. Grande voglia di esserci a bordo da parte di privati e associazioni che hanno messo a disposizione la propria professionalità. «La cultura su e di Federico II ha un senso quando viene condivisa da chi, per oltre trent’anni, l’ha divulgata», ha detto la vice presidente Franca Tacconi.

Molto coinvolte e attive le maggiori componenti culturali e sociali della città, da cui è nata una due-giorni che proporrà, oltre alle decine di eventi che vengono proposti in nome di Federico durante l’anno, anche un appuntamento cadenzato. Qualche evento e qualche data da ricordare. Sabato, primo giugno, alle ore 16 alle antiche Sale Romane di Palazzo Bisaccioni, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Federico II nel fumetto” a cura di Roberto Gigli; alle 16,45 al Museo multimediale Stupor Mundi, inaugurazione della mostra “De arte venandi cum avibus” del Maestro Mimmo Paladino; “I giovani per Federico II”, opere degli allievi del Liceo Artistico di Jesi a cura del professore Massimo Ippoliti e illustrazioni della Accademia Acca; gli orafi di Jesi per Federico II a cura del presidente dell’Associazione “Ori di Jesi” Stefano Bini; alle 17,30 all’Hotel Federico II proiezione del film “Il giorno, la notte poi l’alba - Francesco d’Assisi Federico II e l’idea di un nuovo mondo possibile” alla presenza del regista Paolo Bianchini. Alle 21,30 al Teatro Pergolesi “Tutti per Federico”, conduce la serata Alessandro Cecchi Paone, studioso dell’imperatore.

A seguire brani tratti da “Il cavalier dell’intelletto”, di Franco Battiato, con Serena Stronati soprano, Saverio Santoni pianoforte, Talèa voce solista; “Federico II e le fiction televisive” con Intervento di Agostino Saccà. Infine “Stupor mundi” spettacolo di e con Michele Placido, accompagnato dal M° Davide Cavuti e le sue musiche originali, Franco Finucci alla chitarra. Domenica 2 giugno eventi al mattino nelle sale romane di Palazzo Bisaccioni. Al Museo Stupor mundi “Le arti per Federico”, a seguire nel pomeriggio nella sala Maggiore Palazzo della Signoria, Talk show sul passato: “Federico II e la sapienza islamica ed ebraica”, Marcello Pacifico interroga Patrizia Spallino e Luciana Pepi.

L’imperatore e il sultano

Poi lo spettacolo “Dialogo immaginario tra un imperatore e un sultano” spettacolo di teatro, grandi proiezioni e musica di Studio Castagna Ravelli con Sergio Leone e Simone Toni su testo di Anna Laura Trombetti Budriesi, regia Paolo Castagna e l’Ensemble della Scuola Musicale Pergolesi, di Stefano Campolucci e regia Paolo Castagna.