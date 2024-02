FERMO È finito nella rete dei controlli anche un night della costa nel corso dell’ultima operazione di polizia che ha riguardato tutta la riviera fermana. Sotto osservazione, in particolare, i locali e le piazze dello spaccio, con uno spiegamento di forze visto anche la scorsa sera in centro a Porto Sant’Elpidio, dove l’allerta è massima sia per la presenza di pusher che richiamano in città clienti anche da fuori città e fuori provincia che per la serie di piccoli furti messi a segno ai danni delle attività commerciali.

Le verifiche

Per quanto riguarda il night, gli agenti hanno riscontrato la presenza di numerose violazioni amministrative, prima fra tutte la mancanza della licenza per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo. Oltre a questa, non c’erano documenti giudicati fondamentali per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Una figurante di sala non era poi in regola con il contratto di lavoro: per questi motivi l’Ispettorato del lavoro ha disposto la sospensione dell’attività lavorativa oltre a una serie di multe per le varie lacune riscontrate. Irregolarità amministrative, tra l’altro, sono state riscontrate anche in un ristorante all’interno del quale c’era un lavoratore che non era stato assunto regolarmente. Anche il titolare di questo locale è stato multato. Si tratta di sanzioni e segnalazioni effettuate nell’ambito dei nuovi controlli per la sicurezza disposti dal questore di Fermo Luigi Di Clemente i cui obiettivi sono stati condivisi anche nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Sono servizi straordinari interforze, anche notturni, che evidenziano, come rimarcano dalla polizia, la presenza e la sinergia operativa delle forze dell’ordine, concentrata anche sul fronte della sicurezza sulle strade e sui luoghi di lavoro. Nei servizi straordinari in azione le pattuglie della Questura di Fermo, del Reparto prevenzione crimine di Perugia, i militari dell’Arma, compreso il Nucleo ispettorato del lavoro, delle Fiamme gialle, tra cui le unità cinofile e gli operatori della polizia locale delle città interessate. Il blitz con posti di controllo e verifiche in vari esercizi commerciali, ma anche accertamenti sulle strade, nelle zone di aggregazione, nelle stazioni ferroviarie e presso i terminal dei bus.

I numeri

In sostanza più di 200 le persone controllate, quasi 100 i veicoli sottoposti ad accertamenti amministrativi, circa 10 gli esercizi pubblici nei quali il personale delle forze di polizia ha effettuato accertamenti di regolarità amministrativa, segnalando anche due persone alla Prefettura per la disponibilità di piccole dosi di droga per uso personale, rinvenute grazie al fiuto dei cani della Finanza. Inoltre il fiuto dei cani antidroga è stato anche attirato da un pacchetto di sigarette che era nascosto in una siepe all’interno dei giardini pubblici di Lido Tre Archi, contenente circa 6 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina. Un giro di vite che anche nei prossimi giorni porterà ad altri accertamenti su vasta scala.