I patch con microaghi all’acido ialuronico, simil maschere formato cerotti che si applicano sul nostro viso, la nuova frontiera della skincare

ANCONA - Efficaci nel complesso. E anche discreti sostituivi, ma non sempre, delle creme. Sono i patch con microaghi all’acido ialuronico, una delle ultime frontiere della skincare quotidiana. Sono simil maschere formato cerotti, si applicano sul viso e vanno tenuti in posa per un certo periodo di tempo così che i principi attivi siano rilasciati sulla pelle e agiscano in profondità. Ci sono per il viso e, in particolare, per occhi, labbra e fronte, i punti dolenti per la formazione dei segni dell’età. Funzionano davvero? Dipende da vari fattori: l’età, il tipo di ruga e, ovviamente, il tipo di pelle. Va considerato che nessuno e nessuna crema ha la capacità di compiere i miracoli. In particolare, per quanto riguarda questi speciali prodotti, va registrato che i giudizi sono alquanto discordanti. Insomma, a ognuno il suo. Senza contare il fatto che, come è noto, la cura di sè e della propria bellezza è data dalle azioni quotidiane, spesso piccoli ma significativi gesti che aiutano la nostra pelle a mantenersi al top.

Come si usano

È molto semplice usare questi patch per il viso, dotati di microaghi contenenti acido ialuronico Hd, studiati ad hoc per far assorbire la sostanza nel derma così da risultare efficace al cento per cento. Si tratta di un’operazione soft, indolore e molto rapida e senza effetti collaterali. I risultati sono immediati: i patch riducono visibilmente i segni dell’invecchiamento oltre ad attenuare i segni di espressione e le rughe profonde e, quindi, la pelle appare più liscia e elastica. Accanto a quelli per il viso, ci sono i tre dedicati a specifiche parti del viso e cioè contorno occhi, labbra e fronte.

Labbra, fronte e occhi

L’area intorno agli occhi è tra le più delicate ma anche tra quelle più esposte a disidratazione e a formazione di rughe. Per eliminare questi inestetismi, ecco il patch con microaghi studiato ad hoc per il contorno occhi che rilascia acido ialuronico Hd in profondità nel derma: in questo modo, si riducono i segni dell’invecchiamento, che colpiscono tante donne in quell’area. E se davvero a tutto c’è rimedio, ecco i patch anche per le labbra, necessari quando si cominciano a manifestarsi i primi cedimenti. Il top di questi patch è che conferiscono tonicità ed elasticità riducendo le rughe e ritardando anche il formarsi di nuove sul contorno labbra e nella zona nasolabiale.

Il gel per le labbra

Tanto per gradire, poi, esiste anche un patch in gel per le labbra, il top per mantenerle idratate, morbide e carnose: l’ideale come base per il trucco per le labbra. Ma non ci si ferma qui. Rimedi antiaging ci sono anche per la fronte, dove spesso compaiono odiose rughette di espressione: pure in questo caso, ci sono appositi patch che servono per nutrire e levigare la pelle, sempre grazie all’acido ialuronico. Per molti, questi accessori possono essere utilizzati al posto delle creme: in realtà, sarebbe preferibile usare entrambi dal momento che si tratta di due pezzi del puzzle, comunque fondamentali per la nostra beauty routine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA