Cannes 2024, pagelle look oggi: Margaret Qualley aiuto (4), Aishwarya Rai come i festoni di Natale (s.v.). Eva Green Maleficent (5)

A Cannes 2024 va in scena la prima di "Kinds o Kindness". E sul red carpet di colpo compaiono colori, glitter e maxi fiocchi oltre a una spiccata tendenza, già avvistata con Naomi Campbell, a non invecchiare mai: stasera le protagoniste sono Demi Moore ed Eva Longoria. Ecco le nostre pagelle dei look.

Demi Moore scintillante (9)

Il suo, firmato Giorgio Armani, è probabilmente uno degli abiti più particolari visti quest'anno sul red carpet.

Linea a sirena con piccoli fiori di cristallo, colore in tinta con il tappeto rosso, lei splendida e sempre più giovane (chissà come fa), è la star della serata e non ce n'è - quasi - per nessun'altra.

Eva Longoria diva (8)

Lei è la Diva per eccellenza, decolleté esplosivo e strascico firmato Elie Saab, il tutto color argento come Hollywood impone. Los Angeles sbarca in Francia, e l'effetto è assolutamente "wow".

Emma Stone "antica" (6)

Emma sbaglia stagione, per non dire che sbaglia proprio look. L'abito in velluto Vuitton è pesante e il colore troppo austero. Nemmeno la scollatura e le balze bastano a salvarla: l'effetto è "non sapevo cosa mettermi e sono andata a pescare nei bauli della nonna". Emma, prendi spunto dalle colleghe "anziane" e goditi i tuoi 35 anni.

Hunter Schafer scintillante (8)

La diva di Euphoria è cresciuta e adesso è un'habituée dei red carpet. Ha anche imparato che non serve sempre strafare, a volte basta un tessuto più particolare e un color cielo firmato Giorgio Armani a fare la dovuta scena. Un po' però abbiamo nostalgia dei coloratissimi outfit anni Novanta per i quali è diventata famosa tra i membri della generazione Z.

Margaret Qualley sposa retrò (4)

Già la immaginiamo mentre fruga nel deposito di un negozio vintage e scova questo abito bianco un po' Charleston un po' sposa, in soldoni: senza capo né coda (Chanel non è decisamente più ciò che era anni fa). Va bene il mood ingénue ma qui abbiamo veramente esagerato. Il colpo di "classe? (si fa per dire?). Le scarpe nere. Non avremmo saputo fare peggio.

Aishwarya Rai Bachchan assurda (senza voto)

Facciamo un respiro profondo perché siamo in presenza del look più assurdo della serata e forse di tutto il Festival. L'attrice Aishwarya Rai Bachchan si prsenta con un abito sui toni del verde con strascico chilometrico, corpetto con ali (o forse sono spine, non si capisce bene) a metà tra il serpente piumato dei Maya e i festoni che si mettono sull'albero di Natale. Forse ha confuso Cannes con il Met Gala.

Paz Vega infiocchettata (9)

Forse uno degli abiti più belli della serata, l'outfit total white di Paz Vega (subito ribattezzato "Il mega fiocco") è l'emblema dell'eleganza estrosa ma non esagerata con echi anni Cinquanta. Qualcuno (per esempio l'amica Aishwarya di cui sopra) potrebbe decisamente prendere spunto.

Eva Green Maleficent (5)

E' entrata in questo mood da cattiva delle fiabe e non ne esce più: oggi versione Angelo delle tenebre in libera uscita con questo abito bianco e velato con profili neri di Iris Van Herpen con il quale si atteggia sul red carpet facendo la balla statuina (o lanciando maledizioni, a scelta).