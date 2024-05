​Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un cavaliere: «Ma tu che ca**o vuoi? Ma chi sei tu per rivolgerti così?»

Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta contro uno dei cavalieri presenti in studio. Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 17 maggio 2024, su canale 5 la padrona di casa ha rimesso a posto Fabio mentre discuteva con la dama Sabrina.

L'uomo ha alzato la voce ed è riuscito in un evento più unico che raro: far esplodere la padrona di casa. Incredulità in studio e boato sui social per quella che è stata definita la «Furia mariana». Ma andiamo con ordine.

La furia di Maria De Filippi

Fabio e Sabrina sono al centro dello studio di Uomini e Donne, la loro storia è finita perché il Cavaliere non se l'è sentita di proseguire.

A difendere la dama "abbandonata", interviene Alessia che ha criticato duramente l'atteggiamento di Fabio ed ha esortato l'amica a chiudere definitivamente la relazione e andare oltre: «Amati e digli ciao!». Parole che hanno fatto scattare il cavaliere che ha iniziato ad alzare la voce ripetendo più volte «Ma tu chi sei? Tu chi sei? Che vuoi?».

«Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? - esplode Maria De Filippi - Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla». Il cavaliere è costretto a chiedere scusa, applausi fragorosi e a tratti increduli in studio e standing ovation sui social. Dopo la sfuriata anche Maria chiede scusa per aver alzato la voce