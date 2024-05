ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile dorica, Sezione Reati contro il Patrimonio, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato ed arrestato, in un appartamento del centro cittadino, un ecuadoregno di 29 anni, pluripregiudicato, al quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona aveva disposto il carcere per l’espiazione di una pena pari a 6 mesi di reclusione.

La sentenza



La pena comminata è da ricondurre ad una Sentenza emessa, nell’aprile 2021, dal Tribunale di Ancona e confermata con sentenza del giugno 2023 dalla Corte di Appello di Ancona, che riconosceva colpevole il cittadino ecuadoregno dei reati di evasione ed inosservanza delle prescrizioni inerenti la detenzione domiciliare.

I fatti oggetto della sentenza risalgono al marzo del 2021 allorquando lo straniero veniva sorpreso a girovagare in piazza Ugo Bassi nonostante stesse scontando, con la detenzione domiciliare, la pena a 7 mesi e 25 giorni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti comminata con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona nel marzo 2016 divenuta definitiva il 17.06.2017. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno catturato lo straniero e, espletate le formalità di rito, l’hanno poi condotto presso il carcere di Ancona-Montacuto per l’espiazione della pena summenzionata.