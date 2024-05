Alla scoperta e per la conservazione della biodiversità. Sono diverse le iniziative proposte nella Marche, in particolare a Recanati, dal Fai in occasione della Giornata mondiale della biodiversità. Si tratta di vere e proprie camminate e full immersion nel mondo della biodiversità che si svolgeranno oggi e domani e sabato 25 e domenica 26 maggio.

Le guide

Guide d’eccezione, studiosi o tecnici, dai biologi, agli agronomi, dai botanici agli apicoltori, e molti altri esperti, condurranno il pubblico in una piacevole passeggiata volta a osservare e conoscere le specie vegetali e animali che abitano i luoghi curati e gestiti dalla Fondazione e a toccare con mano il valore della biodiversità caratteristica di ciascun territorio. Un’opportunità per scoprire che la biodiversità non dipende solo dalla natura, ma anche dalla storia e della cultura, e che pertanto è anche responsabilità dell’uomo, nel bene e nel male. La campagna #FAIbiodiversità vuole porre l’attenzione sulla necessità di preservare la natura, che è anche negli ambienti cittadini, e anzi incrementarla, perché oggi non basta più proteggere la natura esistente, ma bisogna recuperare quella perduta.

L’Orto sul Colle

Per quanto riguarda le iniziative che si svolgeranno a Recanati all’Orto sul Colle dell’Infinito, oggi, alle ore 11, visita nel parco dell’Infinito alla scoperta delle proprietà e delle leggende legate alle piante officinali che si trovano lungo il percorso in compagnia di Antonio Greco, esperto erborista. Al termine della camminata, i visitatori realizzeranno una preparazione erboristica a base di rosmarino durante un laboratorio dedicato, così da portare a casa un ricordo della visita. Alle 15,30 “Il giardiniere racconta” guiderà i visitatori alla scoperta degli aneddoti storici e delle peculiarità botaniche dell'orto dell'antico monastero di S. Stefano e racconterà la paziente ricerca di antiche sementi di ortaggi e frutti del territorio al centro del progetto di valorizzazione della biodiversità orticola realizzata all'orto per il recupero di antiche cultivar che rischiano di perdersi per sempre.

Il presidio Slow Food

Alle 16,30 incontro con il presidio del Carciofo di Montelupone di Slow Food, con Marisa Cipriani dell’azienda agricola Cipriani di Montelupone. Nelle Marche diverse altre sono le iniziative previste. A Cossignano, organizzate dal gruppo Fai Giovani di San Benedetto, oggi alle 18 nella chiesa Annunziata conferenza sulla biodiversità e nella giornata, dalle 10, visita guidata all’azienda agricola “La Pagnotta” (anche domani). Sempre domani, a cura del gruppo Fai Giovani di Macerata visita all’azienda VerSer di San Severino Marche dell’apicoltore Emanuele Agrifoglio sul volo e sul mondo delle api. Il 25 e 26 prossimi visita all’azienda agricola Cantine d’Ercoli di Cossignano e all’azienda agricola Fiorano. Sabato 25, sempre a Cossignano, conferenza dal titolo “Uno sguardo al futuro”.

Il sentiero delle Aquile

Domenica 25, a cura del gruppo Fai Giovani di Ancona, passeggiata mozzafiato sul “Sentiero delle Aquile” del monte Frasassi (partenza ore 9 dal belvedere Sant’Angelo). Sabato 25 maggio, infine, la delegazione Fai di Senigallia organizza la visita alla scoperta della Selva di Montedoro, Senigallia.