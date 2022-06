Ancona Jazz Estate si tinge di rosa Francesca Tandoi, Ada Montellanico, Rita Marcotulli e Susanna Stivali

ANCONA - Sarà soprattutto il festival delle donne, con però un ospite maschile d’eccezione, l’attore Filippo Timi, che dà la misura di quanto il cartellone anche quest’anno si presenti come poliedrico e variegato. Dopo aver animato la primavera 2022 tra Ancona, Senigallia e Chiaravalle, con grandi protagonisti della musica italiana, brasiliana e portoghese, il 30 giugno parte, sotto la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, la 49ª edizione dell’Ancona Jazz Summer Festival. Un’edizione fortemente tinta di rosa, che andrà avanti fino al 19 luglio e toccherà, oltre ad Ancona, anche le località della Riviera, grazie alla partnership con l’Ente Parco del Conero e Puglia Sounds per il progetto “Jazz Takes the Green”.



Lo slancio creativo

«Se questo festival il prossimo anno arriverà a compiere il mezzo secolo di vita – spiega il cofondatore Massimo Tarabelli - è perché ha sempre saputo trovare nuove idee e vissuto di slanci creativi. Quest’anno si è deciso di mettere in risalto la presenza femminile nel jazz, che non è limitata, come comunemente si pensa, al binomio voce-piano». Binomio che appartiene però a Francesca Tandoi, che l’1 luglio terrà il primo concerto della rassegna insieme al suo trio, mentre il giorno seguente la cantante Ada Montellanico si esibirà con i quattro sassofoni del Ialsax Quartet. «Ognuna di loro – sottolinea Di Napoli – si presenterà con progetti originali estremamente personali».



La musica in piazza

Tra questi, quello della pianista Rita Marcotulli, che si esibirà con un Ensemble di 20 elementi dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretto da Mauro Grossi, di Susanna Stivali con il Colours Jazz Ensemble & trio Corrente e di Serena Spedicato in “Io che amo solo te... le voci di Genova”. Questi ultimi due concerti, insieme a quello di Gaetano Partipilo Boom Collective, si terranno in piazza del Papa ad Ancona, per un festival che esce dal recinto della Mole per diffondersi nella città e anche oltre, lungo la Riviera del Conero, dove sono previsti i sei appuntamenti del progetto “Jazz Takes the Green”, al via il 23 giugno con l’incontro col conduttore tv Roberto Giacobbo. Uno di questi si terrà nelle Cantine Moroder, partner storico della manifestazione, che ospiteranno anche il concerto della cantante estone Susanna Aleksandra. Tra gli ospiti internazionali vanno inoltre segnalati il cantante e compositore belga David Linx, il brasiliano Trio Corrente e la loro connazionale Joyce Moreno in quartetto feat. Helio Alves, nonché il Radosia Jasik & Denis Savelyev Polish Ucrainian Duo che suonerà insieme ad Andrea Domenici. Tra gli italiani da ricordare c’è soprattutto il sassofonista Emanuele Cisi, che il 7 luglio presenterà, con la partecipazione di Filippo Timi, autore della prefazione, il suo libro “A cosa pensi quando suoni? Una vita in jazz” e la sera successiva, in anteprima assoluta, il nuovo disco Warner Music “Far Away”. Il tutto si terrà alla Mole, che oltre ai concerti ospiterà anche una mostra fotografica su Chat Baker e la proiezione dei film “Jazz Noir” e “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”. L’Ancona Jazz Summer Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Tra gli eventi collaterali anche la Rassegna organizzata ad agosto nel borgo medievale di Offagna.

