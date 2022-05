La grande Paula Morelenbaum a Chiaravalle per la rassegna “Saudade do Brasil” organizzata da Ancona Jazz

CHIARAVALLE - Dopo due anni di assenza causa Covid, oggi, domenica 8, e domenica 15 maggio alle ore 21,15 torna al Teatro Valle la rassegna “Saudade do Brasil”, organizzata da Ancona Jazz in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Chiaravalle.



Protagoniste della rassegna due interpreti eccezionali di fama internazionale, accompagnate da grandi strumentisti: Paula Morelenbaum e Barbara Casini. Nata a Rio de Janeiro nel 1962 e moglie del grandissimo violoncellista Jacques Morelenbaum, Paula Morelenbaum ha fatto parte per ben dieci anni, dal 1984 al 1994, del gruppo di coriste Nova Banda nel complesso di Antonio Carlos Jobim, in cui militava un’altra cantante di notevoli potenzialità, Maucha Adnet (moglie del leggendario batterista Duduka da Fonseca). Paula e il marito hanno quindi collaborato con il pianista e compositore Ryuichi Sakamoto, che ha molto contribuito alla loro affermazione nel mondo.Tra le sue numerose realizzazioni discografiche, il grande capolavoro di Tom Jobim “Passarim”, “Berimbaum” del 2003 (in cui compaiono anche Paulo Jobim e Celso Fonseca), “Casa” del gruppo Morelenbaum 2/Sakamoto: opere che riflettono uno sconfinato amore per la bossanova e autori come Vinicius de Moraes, Carlos Lyra, Marcos Valle, Roberto Menescal, la cui musica rimane un caposaldo del ‘900.



Oggi sarà in concerto al Teatro Valle insieme al suo Bossarenova Trio, nato nel 2009 da una costola della Swr Big Band di Stoccarda, e completato dal trombettista Joo Kraus e dal pianista Ralf Schmid. In questa formazione Paula dimostra l’attualità della bossa, rinfrescata da arrangiamenti cameristici di folgorante originalità ritmica e armonica. Brasile ed Europa in tal modo si uniscono sotto l’ala della bellezza e della poesia, elementi che per loro natura sono capaci di abbattere qualsiasi confine. Prevendite online su Vivaticket al link https://bit.ly/anconajazz_8maggio e presso la biglietteria del Teatro Valle. Info: tel. 0717451020.

