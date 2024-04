San Benedetto come Miami, Forte dei Marmi, MIlano e Montecarlo. Nasce da un’amicizia consolidata negli anni e dal progetto imprenditoriale di Sandro Assenti con il patron della Pin Up Star, Jerry Tommolini, una nuova avventura commerciale nella quale il monomarca del prestigioso brand internazionale di costumi, sbarca nella città delle palme a cominciare dalla sua ultima collezione per l’estate 2024. «La mia carriera è nata qui - spiega infatti lo stilista - così ho voluto che le Marche e la mia città entrassero tra le capitali della moda».

Le caratteristiche

Colori intensi della terra , rosso carminio, arancio, un marrone caldo e le nuance dei toni del verde sfumati all’azzurro e i viola sono i colori che quest’anno saranno indossati dalle donne che frequenteranno i locali più in voga delle prestigiose località balneari. Stampe più geometriche, pulite, dalla forte identità etnica, che raccontano i simbolismi della cultura tribale. Un’arte figurativa che esprime la sua forza nelle stampe piazzate raffiguranti l’albero della vita, un segno di riconoscimento da cui tutto parte. Un pezzo speciale è il costume che si sdogana e si trasforma come parte esterna di un capo di abbigliamento. Un semplice accessorio, infatti, assembla il bikini al pareo o ad una gonna per trasformarlo in un abito. Stupire per stupirsi è il mantra dello stilista Jerry Tommolini che si diverte nel sorprendere e nel rinnovare ogni sua collezione puntando sempre alle novità senza mai essere ripetitivo. Una collezione con un’anima orientata a proporre capi e accessori tipici di un mondo lontano ma al tempo stesso si occupa del comportamento umano.

L’attenzione

L’attenzione più importante è stata rivolta ai materiali. Le stampe dai forti colori decisi sono realizzate su una qualità di cotone indiano che proviene da un seme naturale che non è stato trattato con prodotti chimici nocivi per l’ambiente e per gli animali, un cotone antico, puro, il cui seme non ha subito né trattamenti con pesticidi nè modifiche genetiche che mantiene le sue risorse naturali. Anche le borse sono realizzate con materiali riciclati e non inquinanti, nessun elemento contenente plastica.

Il capolavoro

Sensuale ed attuale ad esempio è il costume intero - un vero capolavoro cut out con stampa esotica dall’effetto tridimensionale - rifinito con lacci in dainetto, con anello centrale e borchiette che donano un tocco luminoso. È disponibile in tante varianti di colore. La tendenza più importante infatti per l’estate 2024 è proprio il costume cosiddetto cut out. Infatti, come spiega l’esperta Nadine Solano - quasi tutti i marchi presenti al Gran Canaria Swim Week 2023 - li hanno resi «protagonisti delle loro collezioni, lasciando emergere l'evoluzione in atto. Il design dei tagli si fa più elaborato e originale, diventa vera e propria sperimentazione e mira a valorizzare diversi parti del corpo: spalle, décolleté, addome. Una conferma, dunque, ma anche una rilettura ultra contemporanea». Quindi un motivo in più per visionare sia su Instagram sia sui social e sul sito ufficiale la nuova collezione dello stilista sambendettese d’adozione che quest’anno ha offerto una soluzione in più per tutte le appassionate marchigiane: lo shop appunto che si apre domani nella sua città. Un’avventura che nasce sotto una buona stella, quella a 5 punte fucsia della Pin Up.