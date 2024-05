David di Donatello 2024, le pagelle dei look: Cortellesi non delude (9), Fanelli brillante (8), Ramazzotti da capogiro (10)

L' attesa è finita: tutto pronto per la 69esima edizione dei David di Donatello 2024 e noi ci auguriamo che a brillare non siano soltanto le statuette ma anche i look delle star. La prestigiosa cerimonia si terrà nel Teatro 5 di Cinecittà, il preferito del regista Federico Fellini e tempio del cinema nazionale e internazionale. Aspettative alte: ci auguriamo che gli abiti indossati dai protagonisti siano iconici quanto la location. Una serata che si prospetta ricca di emozioni con i grandi nomi del panorama cinematografico italiano e internazionale. Si... ma in quale veste? In fondo, anche l'occhio vuole la sua parte. Chi sarà ad indossare l'abito più sorprendente nella serata dedicata al grande cinema italiano?

Il red carpet

Un parterre ricchissimo di star sta solcando il red carpet, e le celebrità dimostrano di preferire, senza alcuna ombra di dubbio, il look 'total black'. Così Diodato, in giacca nera con sottilissimi profili bianchi, candidato per la miglior canzone originale con 'La mia terra', parte della colonna sonora del film 'Palazzina Laf' diretto da Michele Riondino.

C'è poi Micaela Ramazzotti, candidata come miglior attrice protagonista per 'Felicità' che segna anche il suo esordio alla regia, in abito lungo nero e luccicante e un lunghissimo spacco, il premio Oscar Giorgio Moroder, vincitore del David alla Carriera insieme a Milena Vukotic, in giacca e maglia nere. In nero anche Piera Detassis, Giuseppe Fiorello, Antonio Albanese, Michele Riondino, Barbara Bobulova. In nero lungo, elegantissima, anche Paola Cortellesi, con scollatura vertiginosa e tante aspettative: il suo film, 'C'è ancora domani', ha ottenuto ben 19 candidature, le più numerose della storia del premio.

La più attesa della serata, Paola Cortellesi (9)

La coerenza prima di tutto e la più attesa della serata non ha deluso le aspettative: Paola Cortellesi in un lungo e scollatissimo abito nero mostra raffinatezza e sicurezza. Capelli raccolti e gioielli poco appariscenti. Il voto è uno e uno soltanto: 9. Forse però le scarpe con le paillettes le avremmo evitate, stonano.

Che classe Barbora Bobulova, semplicità e bellezza (9)

Le parole d'ordine per Barbara Bobulova sono eleganza e semplicità. A parlare infatti non è il suo abito, rigorosamente nero e classico, ma è il suo scollo a barca, super chic, che riesce a fare la differenza. Scarpe con dettaglio gioiello che danno un tocco di luminosità all'outfit black. Il nostro voto è 9.

Pierfrancesco Favino, il fascino senza tempo (9)

A quanto pare anche gli uomini hanno optato per look poco colorati ma dobbiamo dire che la giacca di Pierfrancesco Favino ci piace davvero molto. Voto 9. I capelli tendenti al grigio ci regalano il suo fascino senza tempo.

I padroni di casa, Carlo Conti (9) Alessia Marcuzzi elegante (8)

Carlo Conti abbronzatissimo come sempre ma super elegante, per noi è un bel 9. Sfoggia un completo blu che incontra tutti i gusti. Alessia Marcuzzi fasciata in un abito con le tonalità tra il grigio perla e l'azzurrino, per noi è 8.

Poteva fare di meglio, ma il suo abito non stona con la serata.

Micaela Ramazzotti, spacco da capogiro (10)

Micaela Ramazzotti con spacco da capogiro che fa sognare in un abito nero di paillettes. Capelli corti e frangetta biondissima che le dona luce al volto. Per noi è tra le regine del red carpet. Anche se in black, riesce a portare la luce: spicca davvero come le bellissime statuette del David. Per noi il voto è 10.

Diodato, look da ragazzino ma chic (8)

Giacca nera con sottilissimi profili bianchi e polsini reverse. Il look di Diodato un po' sbarazzino, da ragazzino ci piace tanto, voto 8.

Emanuela Fanelli in un blu brillante (8,5)

Qualcuno che ha osato sfoggiare un po' di colore c'è. Brava Emanuela Fanelli: abito blu brillante con un profondissimo scollo e ovviamente l'immancabile spacco. Ci convince? Si, ma forse l'effetto bagnato stona. Per l'acconciatura poteva impegnarsi di più. Le sue paillettes blu vincono, insieme alla sua irresistibile simpatia sfacciata e imprevedibile. Voto 8,5

Antonio Albanese e Giuseppe Fiorello (6)

Attori di calibro Antonio Albanese e Giuseppe Fiorello che lasciano sfilare il loro talento piuttosto che il look. Non è proprio una giornata qualunque ma una premiazione quindi ci aspettavamo di più. Riescono ad avere la sufficienza ma sono un super classico già visto e rivisto.

Linda Caridi e Justine Triet, una sufficienza stentata (6)

Forse Justine era un po' indecisa su cosa indossare, perché sembrerebbe infatti che abbia optato per un look da ufficio. Non ci siamo! Siamo pur sempre alla premiazione dei David di Donatello, un po' di accortezza in più non guasta. Linda Caridi, dove sei finita? Chissà come farà a togliersi quell'abito a campana quando tornerà a casa. Poteva permettersi qualsiasi cosa data la sua bellezza, ma ha deciso di infilarsi in un vestito poco adatto, sia a lei che ad una serata come questa. Riuscirà a muoversi o a respirare lì dentro? Noi speriamo di si.

Barbara Ronchi (8) incantevole

Sembra sempre un po' timida Barbara Ronchi ma bisogna dire che è incantevole nella sua naturalezza. Ormai abbiamo capito, è il nero che fa da padrona ma particolari sono quei dettagli stile frangia in blu che le sfiocchettano su tutto il vestito. Particolare. Anche l'effetto bagnato sembra sia un must have della serata ma le restituisce un tocco di giovinezza, che non guasta mai.

Alba Rohrwacher (6) la sufficienza è solo per il suo viso adorabile

Abbiamo capito che nessuno ha osato azzardare con i colori in questa notte di gala ma forse Alba ha sbagliato evento. Sembra pronta ad un pranzo tra amici o magari ad una gita fuori porta. Pantaloni a zampa nei quali si perde, e non sono nemmeno stirati alla perfezione. Voto 6, ma solo per la dolcezza del suo volto, sempre adorabile.

Adriano Giannini, parola d'ordine: charme (9)

Se ad oggi non esiste un fan club de 'le bimbe di Adriano' dopo stasera non potrà non esististere. Abito doppio petto che significa eleganza e papillon tocco di classe. Charme che punta sulla semplicità, e fa bene. Il nostro voto è 9.

Kasia Smutniak sofisticata (8)

Anche lei rigorosamente in nero, anche lei sedotta dal design a sirena. Ma è elegante, sofisticata, delicata. Lo scollo che le lascia intravedere la schiena è quel particolare che non guasta. Il nostro voto è 8

Malika Ayane originale (8,5)

La cantante azzarda i pantaloni, che non sono tanto comuni sul red carpet ma nell'insieme ha il suo fascino. Giacca bordata di brillantini con uno scollo super profondo ma per niente volgare, capelli stile 'pixie cut' che fanno tendenza. Indossa un tailleur over con energia e grinta. Voto 8,5

Michele Riondino affascinante (9)

Fascino da bravo ragazzo, carisma e talento. Tutto questo è Michele Riondino. Ci fa sempre innamorare ogni volta, anche con qualche capello bianco in più. Abito e papillon: semplicemente perfetto. Voto 9.

Fabrizio Biggio (7) capelli ribelli

Biggio premia la "Miglior Acconciatura" che non è proprio il suo forte stasera. Capelli ribelli che potrebbe domare facilmente ma evidentemente si piace così. Noi gradiamo la sua simpatia un po' sulle righe. Per il look ha optato per un semplice abito anche lui con papillon. Nulla da obiettare. Voto 7.

Elena Sofia Ricci raggiante ed iconica (10)

Non è in gara per nessun premio, ma ogni anno lascia il segno. Elena Sofia Ricci non si smentisce mai, dove c'è lei c'è fascino. Abito nero stile orientaleggiante con applicazioni brillantinate. Per noi è iconica. Voto 10.