Marta Giulioni Quartet alla Terrazza Moroder per Ancona Jazz

ANCONA - Terminati con successo i concerti dell'Ancona Jazz Summer Festival alla Corte della Mole, si torna alla Terrazza Moroder, giovedì 23 luglio, alle ore 21.30, per il Marta Giulioni Quartet che presenterà il disco Of Distance. La Giulioni, cantante jazz presente da anni nel territorio marchigiano, si laurea con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale al Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara. Dal 2017 fa parte dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Jazz diretta da Pino Jodice e nel 2019 è tra i vincitori del concorso nazionale AIR - Artisti In Residenza promosso da MIDJ (Associazione Italiana dei Musicisti di Jazz) e sostenuto da SIAE. Con il suo quartetto stabile presenta per la prima volta un repertorio di musica inedita frutto di anni di scrittura. Caratterizzato da molteplici influenze musicali e contaminazioni stilistiche, il repertorio proposto è un viaggio sonoro attraverso musiche e testi originali, curati dalla stessa cantante, durante il quale temi e melodie si alternano a momenti di improvvisazione e di puro dialogo tra i musicisti sempre attenti all’interplay.

La formazione: Marta Giulioni, voce, composizione, arrangiamenti; Nico Tangherlini, pianoforte; Gabriele Pesaresi, contrabbasso; Andrea Elisei, batteria. Il festival è reso possibile grazie allo storico sostegno economico da parte del Comune di Ancona, Regione Marche e Mibact, e anche grazie al contributo erogato tramite Art Bonus del Gruppo Zaffiro e dall'Azienda Agricola Moroder. Ancona Jazz è membro della rete regionale Marche Jazz Network, nazionale I-Jazz ed europea Europe Jazz Network.



INFO & BIGLIETTI

Il prezzo del biglietto è di 10 euro, non comprende la consumazione (proposta a parte). Le prenotazioni si effettuano ai numeri 071 898232 oppure 331 6342256.

I posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online su vivaticket.it per evitare code all'ingresso. Tramite Vivaticket attivando la modalità print@home si può stampare il biglietto a casa e presentarlo all'ingresso, varrà infatti come titolo di ingresso senza il bisogno di passare in biglietteria. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

Il programma può subire variazioni, verificare sul sito www.anconajazz.com, o sulla pagina Facebook Ancona Jazz, oppure contattando info@anconajazz.com, tel. 350 0214370.