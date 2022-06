Zio Pecos in ChiaroScuro, la band osimana presenta l’ultimo album. Canzoni potenti e ballad con suoni vintage ed elettronica

Hanno scelto, non a caso, il nome di un personaggio dei cartoni animati, Zio Pecos, per sottolineare il loro stile, un modo di vivere la vita e la musica con lo sguardo sognante dei bambini, un modo leggero di descrivere le cose anche quando gli argomenti si fanno seri. Zio Pecos sono una band di 5 musicisti, tutti osimani, che sono amici e sono cresciuti insieme: Thomas Bellezze, voce e chitarra, Francesco Zagaglia, voce e chitarra, Luca Pucci, contrabbasso, Nicola Emiliani alla batteria, Luca Gatto al sintetizzatore.

Il 17 giugno esce “ChiaroScuro”, il loro nuovo album che alterna canzoni potenti a ballad di respiro, che descrivono i modi, i ritmi, i tempi della società odierna, con un approfondimento su alcune dinamiche dei comportamenti umani e sui sentimenti che sono quelli di ogni generazione.



L’attività artistica

«ChiaroScuro - dice Francesco Zagaglia - come gli alti e i bassi dell’esistenza, come la lotta fra il Bene e il Male, come le contraddizioni tipiche dell’uomo, come i suoni vintage che si mescolano con l’elettronica». L’attività artistica degli Zio Pecos inizia nel 2006: i loro spettacoli live divertono e appassionano il pubblico è sono composti da stili diversi che si adattano ai contesti festosi delle piazze, a quelli intimi dei club e anche a quelli goliardici della feste private. «C’è stata un’evoluzione chiara nella nostra musica – dicono all’unisono i 5 musicisti – siamo partiti dal genere country folk per poi giungere al pop: prima suonare e cantare era solo un passatempo ora invece a tutti gli effetti è un lavoro appassionante. Abbiamo virato verso sonorità più elettroniche e moderne, senza dimenticare però contaminazioni rock, legate alla nostra passione per la musica energica e trascinante». Gli Zio Pecos hanno già fatto parlare di loro con i 4 album pubblicati, i 9 premi conseguiti e 1 1350 live. Con l’album precedente, dal titolo “Dentro le cose”, un viaggio introspettivo descritto con spontaneità e provocazione, hanno raggiunto la finale di Muscultura, dove ottengono il Premio del gradimento del pubblico, e di altri concorsi nazionali. Anche l’album live “Quattro birre per favore” fu accolto con entusiasmo dai fans. Nel 2016 nacque la collaborazione con le Edizioni Jois e il marketing di Astralmusic con cui avvenne la produzione del singolo “Giovane” con il relativo video in animazione.

