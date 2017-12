Esperienza da sogno a Livigno nelle snow suite costruite nella neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperienza da sogno tra i pendii di Livigno. L’Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort mette a disposizione due Snow Suite costruite nella neve per trascorrere un soggiorno suggestivo. Un Natale perfetto per coppie in cerca di magia e relax. Dopo una giornata dedicata allo sci, cosa c’è di meglio dell’accoccolarsi in caldi sacco a pelo termici, circondati solo dal bianco e dal silenzio? Il costo è di 400 euro a coppia e comprende una notte nella Snow Suite Livigno Design, cena tradizionale al ristorante Stua da Legn, prima colazione, un’esperienza rigenerante nella nuova Mandira Spa con due massaggi «Risveglio alpino» da 25 minuti e libero accesso ai 1.200 mq di puro piacere, tra piscine, bagni turchi, saune e idromassaggio.Info www.scigratis.it