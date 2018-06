Nel paradiso nordico delle Fær Øer il sole a mezzanotte al G! Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incastonate tra la Norvegia e l’Islanda, le Isole Fær Øer sono rinomate per la loro bellezza remota. Non si tratta, però, solo di un arcipelago ricco di gole rocciose e vallate verdeggianti, come ricorda il sito di viaggi Momondo: d’estate, infatti, attirano appassionati di musica da tutto il mondo durante i tre giorni del G! Festival - quest’anno dall’11 al 14 luglio -, nella minuscola cittadina di Fuglafjørður, la capitale dell’isola montagnosa di Eysturoy. Recatevi in spiaggia per assistere alle esibizioni dal vivo e per rilassarvi nelle vasche idromassaggio e nelle saune messe a disposizione sulla sabbia. Potrete così anche godervi la magica esperienza del sole di mezzanotte. Il costo del pass per l’intero weekend è di 170 euro.Info www.gfestival.fo