L'Asinara, un gioiello splendente nella grande cornice della Sardegna

Nella meravigliosa cornice della Sardegna, il Resort le Dune, che si trova a Badesi e si affaccia sullo splendido mare del golfo dell’Asinara, vi farà dimenticare la frenesia della quotidianità e potrete godervi un po’ di meritato relax, mentre i vostri figli si divertono negli spazi ad hoc. Troverete infatti ad attendervi servizi come le Family Suites, stanze pensate appositamente per chi ha figli, e un enorme parco giochi attrezzato. Il complesso è formato da cinque hotel 4 stelle, dieci ristoranti esclusivi e una spa con tre piscine d’acqua dolce all’aperto, una Jacuzzi, una piscina con massaggio cervicale. Il pacchetto 7 notti in hotel mezza pensione + traghetto A/R e auto per due adulti e un bambino ha un costo a partire da 1.488 euro.Info www.resortledune.com