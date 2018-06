A Formentera o in Umbria: è ora di approfittare di un'offerta per le vacanze

di Martina Marinangeli

Finché la barca va

Per gli sportivi

Relax per due

«Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua». Avete già pensato a come trascorrere le meritate vacanze, dopo un anno di duro lavoro? Se volete partire, ma non avete avuto tempo di spulciare tra le tante offerte messe sul piatto da tour operator, agenzie e siti di viaggio, non disperate. C’è ancora tempo per correre ai ripari. Che sia mare o montagna, sport o relax, cultura o divertimento, c’è un mondo di splendide opzioni a vostra disposizione.Quale modo migliore di viaggiare se non con il vento in poppa e gli schizzi del mare a ricordarvi che finalmente siete in vacanza? Se fino a qualche tempo fa, i tour a bordo di yacht e catamarani erano riservati ai Paperon de Paperoni che potevano permettersi le spese di acquisto, manutenzione e attracco delle imbarcazioni, oggi, nell’era della share economy, ci sono versioni marinare di Bla bla car che permettono a tutti di concedersi qualche giorno a largo, a prezzi ragionevoli. Un occhio al portafogli e uno alle mete paradisiache a cui solo una barca può farvi accedere. Dividerete le spese con altri appassionati del mare, che diventeranno i vostri compagni d’avventura. Una moda che, è il caso di dire, sta prendendo il largo e, non per niente, i siti specializzati nel «boat sharing» sono in esponenziale aumento.Il sito Sailsquare.com, a esempio, propone un giro in barca a vela di sei giorni e sette notti alla volta di Ibiza e Formentera, con partenza il 21 luglio. Una vacanza tra natura, mare e divertimento, con un costo a partire da 550 euro a persona.Destinazione Hawaii. L’arcipelago vulcanico emerso dalle acque del Pacifico è la meta ideale per ogni tipo di vacanza. Capaci di coniugare meraviglie naturalistiche, lidi da sogno e acque cristalline - con tanto di barriere coralline tra le più belle del mondo - queste isole vulcaniche sono anche note come la mecca per chi voglia cavalcare l’onda. Qui le spiagge da surf sono leggendarie e a Sandy Beach, Makapuu Beach e Waimea Bay le onde arrivano fino a 15 metri d’altezza nella stagione invernale. Con “Hawaii Aloha Adventure” del tour operator Club Paradiso, avrete la possibilità di fare una vacanza di 7 giorni in uno dei luoghi più magici del pianeta, in un giro che vi porterà alla scoperta di Honolulu e Big Island per 997 euro a persona.Un viaggio dal sapore medievale. Nel cuore dell’Umbria sorge un’elegante dimora d’epoca chiamata Torre della Botonta e costruita all’interno del borgo di Castel San Giovanni, tra Trevi e Spoleto. Le camere sono arredate con mobili antichi e hanno volte in pietra: avrete inoltre l’opportunità di pernottare in una vera torre. Le stanze e le case sono diffuse all’interno delle mura e gli ospiti diventano abitanti del borgo per qualche giorno, entrando in contatto con la storia e lo stile di vita del luogo. Con il pacchetto «Fuga in un castello incantato», avrete a disposizione due notti in una suite, bottiglia di prosecco in camera all’arrivo, una cena di quattro portate, colazione in camera e un omaggio per lei e per lui a soli 280 euro.