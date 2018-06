Foreste pluviali e spiagge da sogno: Madagascar ancora tutto da scoprire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’infinita bellezza della terra dei lemuri, della natura selvaggia e della biodiversità. Il Madagascar è un paradiso ancora tutto da scoprire, tra foreste pluviali, spiagge da sogno e specie di animali che non troverete in nessun’altra parte del mondo. La Route Nationale 8, importante snodo dell’isola, è rinomata soprattutto per il tratto che da Malondara porta a Belo Sur Tsiribihina perché qui è possibile camminare tra lunghe file di enormi baobab che danno vita a un paesaggio davvero unico. Con Eden Viaggi, potrete godervi il meritato relax sull’isola vicina di Nosy Be, nell’hotel Jardin Vanille Lodge, con trattamento all inclusive. Un soggiorno di 7 notti tra mare a natura al costo di 3.380 euro per due persone. Partenza da Malpensa il 4 luglio.Info www.edenviaggi.it