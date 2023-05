MAIOLATI SPONTINI - si presentano al voto per il comune di Maiolati Spontini 2 liste: Tiziano Consoli, ex sindaco, è sostenuto da “Insieme per i Cittadini” mentre Leonardo Guerro è appoggiato da Partito Democratico-Movimento 5 Stelle-Alleanza Verdi e Sinistra-Unione Progressista.

Ecco le interviste ai candidati