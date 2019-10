Raid fulmineo dei ladri nella casa della sindaca: «Mi sento violata»

di Luigi Benelli

TAVULLIA - Quando i ladri non fanno sconti e colpiscono senza fare distinzioni di alcun tipo. Anche se l’abitazione in questione è la casa della sindaca di Tavullia. I ladri portano via i gioielli, oggetti non solo di valore economico ma soprattutto affettivo. «Mi sento intimamente violata» commenta il primo cittadino di Tavullia, Francesca Paolucci dopo la brutta serata trascorsa. Il fatto è successo domenica sera, nell’abitazione privata del primo cittadino, in Strada San Germano, alle porte di Tavullia.«I ladri sono passati dalla finestra di un bagno – racconta rassegnata Paolucci – l’hanno forzata e sono entrati all’interno dell’abitazione. Noi eravamo assenti, avevamo approfittato della domenica per una cena in famiglia. Non usciamo tanto spesso, anzi. Ma avevamo deciso passare la serata al ristorante. Siamo stati fuori appena un’ora e mezzo e tutto è successo in quel lasso di tempo. È incredibile perché è come sentirsi controllati, osservati».