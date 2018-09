Tradito dall'odore: gli trovano addosso quasi otto etti di hashish e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si dice sempre che ogni odore lascia una scia. Molto intensa se si tratta di marijuana. Ed è così che gli uomini della squadra mobile hanno incastrato un 50enne trovato in possesso di droga.L’odore non poteva lasciar spazio ad altre interpretazioni così hanno sottoposto il 50enne a perquisizione, trovandogli in una tasca dei bermuda da lui indossati alcune “panette” di hascisc del peso complessivo di 150 circa grammi. Inoltre nascoste negli indumenti intimi e nelle scarpe, venivano ritrovate ulteriori panette di hascisc, per un peso complessivo di 700 grammi circa, oltre a due involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 80 grammi circa.