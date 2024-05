È da ieri in Sonosfera®, fino al 9 giugno, un nuovo lavoro audiovisivo realizzato da Murcof - nome d'arte del compositore e musicista elettronico messicano Fernando Corona - insieme a Simon Geilfus, membro della visual label francese di culto Antivj. Il progetto, presentato per la prima volta in Italia in occasione di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura, vede coinvolti uno dei protagonisti di punta dell’elettronica contemporanea e uno dei visual designer più innovativi della scena internazionale: concepito nel corso del 2023 nel corso di una residenza artistica all'Ircam (l’Istituto per la ricerca e la coordinazione acustica/musicale del Centre Pompidou di Parigi, anche coproduttore), dove ha debuttato lo scorso dicembre.

La natura

Dopo la parte live (che si è svolta in anteprima venerdì scorso al teatro Sperimentale) Sonosfera® accoglie dunque un altro progetto avvolgente ed emozionante: Twin Color, farà immergere il pubblico in una immaginaria foresta dell’Europa Occidentale percorsa da misteriosi eventi che ne minacciano la quiete e la pace. Una narrazione che catturerà il pubblico accolto nell’anfiteatro tecnologico per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica unico al mondo collocato all’interno di Palazzo Mosca. Inserito nella sezione “La natura vivente della cultura” quella dei grandi appuntamenti internazionali della programmazione di Pesaro 2024, il progetto esplora a fondo i temi principali del dossier, come spiega il direttore artistico Agostino Riitano: «Gli artisti esploreranno una foresta immaginaria ed entreranno in una narrativa che ci consente di ipotizzare, dal punto di vista creativo, come un inaspettato intervento umano dentro un ecosistema, possa generare processi trasformativi. Twin Color è estremamente coerente con il progetto Sonosfera®, con i temi di Pesaro 2024 e straordinariamente affascinante dal punto di vista creativo: usa i linguaggi dei vecchi sintetizzatori e li unisce a quelli dei videogiochi, in una partitura sonora dal grande fascino emotivo che invitiamo a vivere».

L’artista Murcof, spiega che, in Twin Color, «la musica presenta diverse influenze, alcune ambientali, ma vi è anche la voce di mia figlia che mi ha aiutato a costruire questo progetto. Per realizzarlo ho usato, per la base, diversi sintetizzatori che riprendono le radici da cui sono partito con il mio lavoro negli anni ’80».

L’opera di Geilfus

A questo si è andato poi a innestare l’opera di Simon Geilfus, «coinvolto – aggiunge Murcof - per riprendere i tratti della old school e combinare così la musica alla parte visual. Abbiamo iniziato a lavorare a Twin Color nel 2009 e l’abbiamo portato avanti fino 2014-2015. Oggi l’approccio che abbiamo adottato è diverso dall’originario, ed è partito dall'idea di combinare il mondo dei videogiochi e dei software tecnologici con quello della musica». Geilfus ricorda le fasi di un «lungo progetto durato 15 anni che mira a realizzare qualcosa di diverso, per creare un nuovo mondo in cui sperimentare nuova musica e combinarla con i videogiochi. Una interessante combinazione di due mondi in cui il pubblico, potrà immergersi a tutto tondo». Info: Musei civici 0721387541.