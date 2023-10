Pesaro, incendio nel seminterrato dell'Hotel Nautilus, s'indaga sulle cause

PESARO - Allarme sul lungomare di Pesaro, dove dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco sono in azione per contrastare un principio d'incendio in un hotel. Si tratta dell'Hotel Nautilus, in viale, Trieste, dell'imprenditore Nardo Filippetti.

L'incendio si è sviluppato, per cause ancora da stabilire, in un locale interrato dell'albergo e vigili del fuoco sono itntervenuti con due autobotti e mezzi di suporto tecnico. Tutt'ora in corso l'evacuazione dei fumi e la messa in sicurezza. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.