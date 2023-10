FERMIGNANO - Nella prima periferia di Fermignano, in via Cadore, zona Loreto, Alessandro, 33 anni, si è ritrovato improvvisamente davanti a sé ed al suo cane di razza Breton che stava facendo scappare, la sera dopo cena, ben due lupi.



«È accaduto qualche giorno fa – racconta Alessandro – poco lontano dalla mia abitazione, mentre passeggiavo con il mio cane al guinzaglio ho visto sopraggiungere davanti a me due lupi, spelacchiati e magri, ma aggressivi. Mentre uno dei due ha continuato ad inseguire un gatto, l’altro si è avvicinato al mio cane con atteggiamento poco amichevole. Poco lontano dal cane ha cominciato a girargli attorno, io ho alzato un piede verso il suo muso cominciando ad urlare come un ossesso. Evidente che non interessavo io quanto il mio cane. Le mie grida erano una richiesta di aiuto per la sicurezza soprattutto del mio cane e, di seguito, della mia persona. Sono cominciate ad illuminarsi delle finestre ed uscire dei residenti che mi chiedevano cosa stessa accadendo. Alla parola “lupo” tanto sgomento. Nel frattempo, il lupo è scappato, raggiunto anche dall’ altro (nulla da fare con il gatto che aveva saltato una recinzione), verso le colline vicine. Chiaro che il lupo era interessato al cane, che a sua volta, quando lo ha riconosciuto e annusato, ha cominciato a guaire. Mi sono mosso in maniera lenta, ma decisa, l’ho tenuto sempre stretto al guinzaglio».



Incontri simili in via Cadore sembrerebbero una costante. Poco lontano c’è una recinzione dove sono ricoverate alcune pecore guardate a vista da un maremmano. I lupi, attirati dagli ovini, potrebbero attaccare da una sera all’altra perché in branco non temerebbero nemmeno il grosso cane da guardia. Paura Alessandro? «In un primo momento sono stato molto calmo e sereno, poi quando il lupo si è avvicinato al cane…ho cominciato a temere per la sua vita. A casa non sono tornato, comunque, a piedi. Mi sono fatto tornare a prendere da mia moglie»