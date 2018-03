Colpo in pausa pranzo: ancora un furto dei ladri di maioliche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Avevano già provato ad entrare nel mio negozio un mese fa, ma allora non c’erano riusciti e i carabinieri mi avevano avvisato che sarebbero tornati più attrezzati. Purtroppo è stato proprio così, sono molto scosso per quanto accaduto, sto facendo l’inventario di quello che hanno rubato». Al telefono è parecchio avvilito Gabriele Cermaria, titolare del negozio Casa Mobili d’Arte di viale Fiume, a Pesaro, che si affaccia sulla statale Adriatica all’altezza dell’incrocio semaforico nella zona della chiesa del Porto.Durante la chiusura per la pausa pranzo ha subìto il furto di diverse preziose ceramiche e maioliche, piccoli capolavori sempre più ricercati, che pare interessino fortemente una banda specializzata, considerando che negli ultimi mesi sono stati messi a segno colpi simili in città ai danni di negozi antiquari ma anche altri tipi di attività.«In 50 anni di attività non ho mai avuto problemi – aggiunge – ma stranamente, nelle ultime settimane sono entrate delle persone che mi chiedevano direttamente se avessi delle ceramiche Molaroni, forse mi sbaglio, ma la cosa che mi rattrista di più è che nessuno ha visto o sentito niente, o magari ha soltanto paura di impicciarsi». E’ il quarto furto di questo tipo in pochi mesi: il sospetto è che ci sia una banda a caccia di maioliche Molaroni.