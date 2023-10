Casolare in fiamme ad Orciano, i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'area

ORCIANO - Tante ore di lavoro: i vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi nel comune di Orciano per l'incendio di un casolare. Le squadre provenienti dalla Centrale i Pesaro arrivate sul posto con quattro autobotti, tre mezzi di appoggio coordinati dal funzionario hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di zona.