Incendio in una casa di riposo, poliziotti eroi salvano 15 anziani: «Hanno due nuovi "nipotini" su cui contare»

Poteva trasformarsi in una strage l'incendio scoppiato in una casa di riposo a Marzana, una frazione di Verona. L'allarme è scattato nella serata tra lunedì 13 maggio e martedì 14, quando un incendio è divampato improvvisamente nella struttura in piazza Lambranzi. In quegli istanti 15 persone anziane sono rimaste intrappolate tra le fiamme. E, quando proprio tutto sembrava perduto, in loro soccorso sono arrivati due poliziotti che sono riusciti a portarli in salvo.

Il salvataggio

A dare l'allarme è stata un'operatrice socio sanitaria della struttura, riporta VeronaSera. Mentre la notizia veniva diramata nelle radio delle volanti, due poliziotti della sala operativa della questura, Andrea e Matteo, hanno cercato di tranquillizzare la donna in modo tale da raccontare loro quello che stava succedendo.

Al secondo piano, dov'era partito il rogo, erano intrappolate 15 persone in sedia a rotelle e in condizioni gravi, per cui non riuscivano a muoversi.

Così i due agenti si sono precipitati subito sul posto, dove hanno contattato il 118 e i vigili del fuoco di Verona. Ma nel giro di poco tempo le fiamme sono divampate e aspettare un solo secondo in più voleva dire mettere a rischio la vita delle persone rimaste all'interno del centro. A quel punto, hanno deciso di coordinarsi. Si sono separati, Andrea è andato a prendere un estintore per cercare di spegnere le fiamme, mentre Matteo si è precipetato nelle stanze del secondo piano. Con l'aiuto del personale della struttura, i due agenti sono riusciti a mettere i 15 anziani al sicuro.

«Scampato il pericolo - ha scritto la polizia - nei volti di Andrea e Matteo, dopo una notte di intenso lavoro, rimane la gioia di aver salvato la vita a degli anziani indifesi, che da ieri notte hanno due “nuovi nipoti” su cui contare».

Cause ancora da accertare

Non sono state ancora rese note le cause dell'incendio, in quanto le indagini sono tutt'ora in corso. A lasciare una dichiarazione sul rogo è stato Stefano Gottardi, segretario Uil Flp Verona: «È cruciale condurre un'indagine tempestiva sulle cause di questo grave incidente, che mette in luce ulteriori carenze strutturali e una mancanza di rispetto dei protocolli di sicurezza. Il personale ha segnalato problemi legati alle porte di sicurezza, confermati anche dalle prime valutazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti. Dopo le verifiche in corso, otterremo maggiori dettagli. Serve una riforma sostanziale di questi centri, che aspettiamo da anni, ma la Regione Veneto non ha fornito risposte e risorse aggiuntive per salvaguardare questo settore, per aumentare gli investimenti sulla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti ed evitare, così, il ripetersi di eventi drammatici come questo».