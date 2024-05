MORROVALLE Incendio in una azienda che produce materiali elettrici per pannelli fotovoltaici. Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ha messo in allarme l’intera zona. Interessata una struttura di oltre 400 metri quadrati. Una persona è rimasta intossicata. Hanno lavorato per quasi sei ore i vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato intorno a mezzogiorno di ieri, in una azienda di via Michelangelo, a Trodica di Morrovalle.

Le cause

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno scatenato l’incendio. I vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti intorno alle 12.15 per le fiamme divampate in un capannone a Trodica di Morrovalle. Sul posto le squadre di Macerata e Civitanova, con quattro autobotti e una autoscala, che hanno spento le lingue di fuoco e messo in sicurezza l’area dell'intervento. Le operazioni sono terminate intorno alle 18. Un operaio è stato trasportato in ospedale per accertamenti, sarebbe rimasto intossicato dal fumo scaturito a seguito delle fiamme. La nube nera era ben visibile a chilometri di distanza, tanto che molti, anche sui social, si chiedevano cosa fosse successo nella frazione di Morrovalle. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure del caso all’operaio rimasto coinvolto, hanno deciso per il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso per accertamenti. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I vigili del fuoco, invece, dopo aver domato il rogo, si sono occupati della messa in sicurezza della struttura interessata dalle fiamme e dei materiali che sono rimasti coinvolti nell’incendio.

I danni

Sono ancora da quantificare i danni causati dal rogo. Grande lo spavento anche per tutti gli altri dipendenti che in poco tempo hanno visto le fiamme e la colonna di fumo avvolgere l’azienda che - come detto - si occupa della produzione di materiali elettrici per pannelli fotovoltaici.