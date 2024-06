RECANATI Una giornata di relax, con uno sguardo a quanto fatto e la consapevolezza che ora il compito spetta agli elettori. Il primo giorno di voto è trascorso serenamente per tutti i candidati sindaco di Recanati che si sono concessi momenti insieme alla famiglia e agli amici, dopo le giornate impegnative della campagna elettorale. La bella giornata di sole e dalle temperature estive ha quindi favorito una passeggiata al mercato per Bravi e Fiordomo. Mentre Pepa ha approfittato per una pedalata in bicicletta. Per tutti, poi, l’appuntamento con le urne: i tre hanno scelto di votare nel primo giorno utile.



Lo svago



«Sono state ore tranquille ma non di riposo - confida il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Bravi -. Il sabato c’è il mercato a Recanati e ho approfittato per passeggiare lungo il corso. D’altronde, anche con la fine della campagna elettorale, tutto ciò che non è vietato è consentito. Riti scaramantici? Mai avuti. Credo che le cose vadano come devono andare perché è giusto che sia così. Sono una persona razionale con tendenza all'ottimismo e mantengo questa visione sempre. Un modo di fare e di pensare che in 65 anni mi ha portato bene, quindi confido in questo. In serata, poi, andrò alla festa della squadra di basket per la promozione». Giornata densa per il candidato dei civici, Francesco Fiordomo: «Come ogni sabato mattina - dice - sono stato al mercato con la mia famiglia: un salto dal fruttivendolo e poi al forno. Tappe fisse. Poi ho avuto un incontro con i rappresentanti di lista per vedere l’organizzazione dei seggi e nel pomeriggio sono andato a votare. Infine ho accompagnato i miei due figli a una partita di calcio con gli amici».



La famiglia



Un sabato dedicato alla famiglia anche per il candidato del centrodestra, Emanuele Pepa: «Non sono scaramantico - la premessa -, altrimenti non mi sarei sbilanciato sul pronostico del risultato. Il mio sabato è stato dedicato alla famiglia: in mattinata sono stato a fare colazione con mio figlio che mi aveva chiesto di stare insieme questa mattina (ieri, ndr). La campagna elettorale ha sottratto tempo alla famiglia e agli amici e in queste ore provo a recuperare. Poi se riesco farò un giro in bicicletta perché anche lo sport mi è mancato». E quando si parla di famiglia si parla anche di ricordi: «Anche in queste ore il mio pensiero va ai miei genitori e ai nonni che mi hanno trasmesso i valori più importanti».