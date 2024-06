POTENZA PICENA Giornata di relax ieri per i due candidati sindaco di Potenza Picena, Mario Morgoni e Noemi Tartabini. Dopo settimane intense di campagna elettorale - in cui si sono susseguiti diversi incontri con gli elettori - quello di ieri è stato il primo giorno di tranquillità prima del risultato atteso per domani dopo lo spoglio. «Il mio sabato? Un po’ di riposo per ricaricare le pile - dice la candidata della coalizione di centrodestra -, devo soprattutto riposare la voce viste le giornate impegnative che si sono susseguite con i comizi elettorali. Finalmente riesco a trascorrere un po’ di tempo in famiglia dopo tanti sacrifici fatti negli ultimi mesi e poi all’apertura sono andata al seggio elettorale».



Le riflessioni



Chiaro che il pensiero va a quanto fatto per arrivare alle urne: «Confido nella sensibilità dei cittadini - dice -, ma vivo serenamente questo momento perché penso che abbiamo dato tanto. Nessun rito scaramantico». Riposo anche per il democrat Morgoni: «Siamo in relax - dice -, ma è un riposo relativo perché c'è sempre la tensione per l'attesa del risultato». Risultato che arriverà solo domani. « Questo sabato - dice - è stata una giornata tranquilla, ma anche con una gratificazione nell'animo che è quella di aver fatto un buon lavoro, costruito risorse e idee, a prescindere dal risultato. Sono stato un po’ in giro con i nostri candidati e ho trascorso del tempo a casa per il recupero delle energie. Una giornata molto tranquilla, senza patemi d'animo».