Incendio e caos a Torrette, in fiamme una bisarca all'ingresso della Variante: traffico in tilt

ANCONA - Incendio di una bisarca a Torrette, all'innesto sulla Variante, e il traffico va in tilt. Auto in fiamme, allarme e viabilità caos stamattina per il rogo dell'autoarticolato che ha visto impegnati i vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e poi per la bonifica e la messa in sicurezza.

La lunga coda in uscita dalla città

Durante le operazioni si è creata una lunga coda di auto in uscita dalla città. In molti diretti a nord hanno deciso di fare inversione in via Conca per riprendere la statale con direzione Falconara.