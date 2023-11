Fano, Angelo Sfuggiti è in stato di arresto per omicidio volontario aggravato della moglie Rita Talamelli. Ora è piantonato all'ospedale Santa Croce

FANO - Angelo Sfuggiti, il marito di Rita Talamelli, la donna di 66 anni trovata morta strangolata ieri sera all'interno di una villetta a Poderino di Fano, è in stato di arresto per omicidio volontario aggravato. L'uomo, 70 anni, si trova attualmente all'ospedale Santa Croce dopo aver tentato il suicidio ingerendo una quantità di psicofarmaci. È piantonato dalla Polizia di Stato.

La malattia aggravata della donna aveva minato l'equilibrio in famiglia

La grave situazione familiare, fatta di esasperazione e disagio, secondo le prime ricostruzioni e in attesa dell'autopsia sulla donna, andava avanti da diversi mesi con l'aggravarsi delle condizioni di salute della donna. Il delitto è stato scoperto da un figlio della coppia che rientrato a casa per l'ora di cena ha trovato in camera da letto l'orrore.

L’allarme al 112 è stato dato intorno alle 20, sul posto pochi minuti dopo sono arrivati l'ambulanza del 118 e poliziotti del commissariato. Sull'omicidio-suicidio non riuscito stanno lavorando gli investigatori della polizia e il pm Marino Cerioni della Procura di Pesaro.

Città sotto choc, la famiglia Sfuggiti è molto conosciuta

La famiglia Sfuggiti è molto conosciuta a Fano. Angelo, infatti, è un ex esercente. Fino a 5 anni fa insieme al fratello gestiva la rinomata pizzeria Angelo di Rosciano, dove aveva lavorato anche la moglie.