PESARO Choc e dolore nella Cna per la morte di Verusca Ceccaroni, dipendente e responsabile della sede cittadina di Pesaro 1 dell’associazione in via Mameli. Ceccaroni era malata da qualche tempo ed è morta nella notte tra mercoledì e giovedì nell’ospedale di Muraglia dove si trovava ricoverata. Una morte tragica che ha sconvolto colleghi, amici e quanti la conoscevano. Originaria di Casinina (Sassocorvaro-Auditore), aveva 53 anni, e risiedeva a Pesaro da qualche anno. Lascia i genitori e un fratello. In CNA dal 2005, diplomata in ragioneria, ha percorso tutte le tappe della sua brillante carriera all’interno dell’associazione partendo come impiegata dall’ufficio Cna di Mercatale, approdando poi dopo qualche anno a quello di Fano fino a diventare nel 2021 responsabile della storica e importante sede cittadina di Pesaro 1 al Centro Benelli. Persona solare, disponibile, era diventata un punto di riferimento. Amava Pesaro la citta in cui aveva scelto di stare anche per essere vicina alla sua sede di lavoro.

Il dolore

«E’ una scomparsa tragica che ci sconvolge e addolora – scrive il direttore della Cna di Pesaro e Urbino, Claudio Tarsi – che lascia un vuoto enorme in tutti noi che ne abbiamo apprezzato in tutti questi anni le tante qualità. Nel ricordarla per la sua grande umanità, professionalità, sensibilità competenza e disponibilità nei confronti dei colleghi e degli associati, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia in questo doloroso momento». In tanti hanno voluto dedicare un pensiero a Verusca attraverso i social. «Sarai sempre dal cielo nel mio cuore, nelle mie preghiere, nei miei pensieri». Le esequie di Verusca Ceccaroni si terranno domani, sabato 11 maggio, la mattina alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Casinina.