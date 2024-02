FERMO L'intelligenza artificiale per aiutare l'uomo e non per ridurre i posti di lavoro. Quali rischi? Quali pericoli? Ma anche quali vantaggi? Il convegno “Intelligenza Artificiale in azione: soluzioni evolute per potenziare l'impresa. Esempi vincenti di integrazione nei sistemi aziendali”organizzato da Cna Fermo ha cercato di rispondere a queste domande. «L’Ia ci supporta nella ricerca di nuove idee, nelle fasi di brainstorming. È un copilota, ma non consideriamola un database né un sostituto dell’uomo. Velocizzando attività ripetitive, permette un forte aumento della produttività, consentendoci di liberare tempo per dedicarci ad altro, nel lavoro stesso e di conseguenza nella gestione del privato» afferma Giuseppe Vivace, direttore Fondazione Ecipa-Cna.

L’impegno

Anche il prof. Emanuele Frontoni di Unimc ha risposto alle domande. «L’IA è oggi un sostegno alla presenza delle aziende e dei loro prodotti sugli e-commerce, sulle piattaforme internazionali. Questo vale soprattutto nel settore moda. Ma è presente in moltissimi altri comparti come l’agricoltura, la ricerca medica, la produzione» osserva Frontoni. «Credo che i benefici siano superiori ai rischi» chiosa il presidente di Cna Fermo Emiliano Tomassini, secondo cui queste tecnologie devono rappresentare un vantaggio e non generare disuguaglianza sociale. «L’Intelligenza Artificiale è un tema che divide, affascina e spaventa allo stesso tempo» afferma Tomassini. Che poi prosegue: «Una rivoluzione che impatta sul mondo produttivo e sul tessuto economico, ma ricordiamoci che il capitale umano è insostituibile. Siamo convinti che questa tecnologia possa rappresentare un potenziatore delle nostre capacità, aiutandoci a riaffermare la nostra umanità. Genialità, saper fare, ma anche umanità e sensibilità sono elementi che convivono nelle imprenditrici e negli imprenditori e ne contraddistinguono l’operato».