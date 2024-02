MACERATA «Volevo ringraziare il direttore della Cna Massimiliano Moriconi per aver sostenuto che “a Macerata di media vengono chiuse sei attività ogni mese da due anni a questa parte”, e questo potrebbe convincermi che probabilmente non sono stata molto visionaria con le mie dichiarazioni in consiglio comunale nel mese di ottobre». A parlare è Sabrina De Padova, consigliera della lista “Sandro Parcaroli sindaco”. Una rappresentante della maggioranza che però, spesso, non ha risparmiato critiche all’amministrazione comunale.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Lotta al commercio abusivo: scovate ad Ascoli attività senza licenza

La posizione

«Viste la chiusura costante delle attività commerciali a Macerata - sottolinea De Padova -, le continue lamentele e le richieste di aiuto da parte dei commercianti, a ottobre come consigliera comunale ho ritenuto opportuno presentare un ordine del giorno “sulle strategie che l’amministrazione comunale avrebbe potuto mettere in atto per evitare la chiusura della attività commerciali”. Durante il consiglio comunale l’amministrazione ha dichiarato che la chiusura dei negozi è sempre stata una costante, pertanto negli anni non è cambiato nulla, che i ristoranti erano sempre pieni, addirittura la gente di Civitanova si recava nei nostri locali, che il centro è costantemente gremito di gente e ricco di eventi, e che i suggerimenti da me indicati per poter sollevare le sorti dei nostri commercianti e da analizzare insieme, non potevano essere accolti poiché erano già in atto iniziative in tal senso».

Le tasse

De Padova affronta anche la questione delle tasse: «A Macerata la Tari è la più alta, e continua ad aumentare negli anni, il prezzo dei parcheggi è aumentato, non sono previste delle agevolazioni per i commercianti. Il bilancio comunale è oggetto costantemente di variazioni, ma non vengono presi provvedimenti per aiutare la categoria. Sono convinta che dopo le affermazioni del direttore Moriconi l’amministrazione avrà preso consapevolezza e si sia ravveduta sulla “reale chiusura delle attività”, e possa cercare di trovare delle soluzioni per evitare lo stillicidio di attività. L’amministrazione comunale dovrebbe in tutti i modi trovare delle soluzioni per incentivare i commercianti a tenere l’attività aperta, non riservando disparità di trattamento». Poi l’esponente di maggioranza affronta il tema caldo del momento sul fronte politico: i permessi per dehors e tavolini all’aperto: «In merito alla questione tavolini, non ho compreso perché riguarda solo due attività commerciali, come Hab e Cabaret». De Padova dice che, qualora siano necessari provvedimenti, sarebbe opportuno intervenire su tutti «specialmente per quelle attività dove si rischia di essere investiti dai camerieri. Sono convinta che l’amministrazione troverà una soluzione comune per incentivare i commercianti a continuare a esercitare il loro mestiere, per cui hanno operato investimenti, e non essere artefice di ulteriori chiusure».