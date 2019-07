Incendio nel capannone: â€‹nube di fumo, i pompieri usano la schiuma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATINO CONCA - Fiamme nel capannone, servono squadre da Pesaro e da Rimini per domare l'incendio.I vigili del fuoco dei comandi di Pesaro-Urbino e da Rimini, sono intervenuti questa mattina a Mercatino Conca per l’incendio di un capannone adibito a magazzino di macchine agricole. Una nube di fumo era vibile da chilomteri di distanza. Anccora da stabilire le cause del rogo. L’uso del liquido schiumogeno ha permesso alle squadre di abbattere subito le fiamme, limitandole così a una sola porzione del capannone.