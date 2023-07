Punto da un insetto nel cantiere in cui lavora, va in choc anafilattico

SERRA DE’ CONTI - Brutto spavento in un capannone nella zona industriale di Serra de’ Conti, dove un uomo è stato punto da un insetto. E’ avvenuto nel cantiere di un capannone in costruzione. Qui un operaio è entrato in contatto con l’animale che non è stato bene in grado di identificare. Ha sentito il momento in cui è stato punto, il dolore poi un forte bruciore e si è sentito subito male, andando in choc anafilattico.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 di Arcevia, della postazione che dà assistenza all’entroterra, mentre in volo si è alzato anche l’elicottero sanitario, atterrato nell’elisuperficie di Serra de’ Conti.

Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasferito da Icaro in codice rosso all’ospedale di Fabriano ma non era comunque in pericolo di vita. Si era già ripreso.

Quando il personale dell’ambulanza l’ha affidato all’equipe dell’elisoccorso, il paziente stava già meglio e i suoi parametri vitali erano stabili. Per lui tutto si è risolto come un brutto spavento che, inizialmente, gli ha però fatto temere in peggio. Si è sentito male e non riusciva più respirare. Si sono spaventati anche i colleghi ma hanno avuto la prontezza di soccorrerlo e di lanciare l’allarme. I soccorsi sono stati rapidissimi. L’ambulanza è arrivata poco dopo, raggiunta dall’elicottero. Ogni estate accadono dei casi soprattutto nelle zone più isolate dove gli insetti proliferano indisturbati.