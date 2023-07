Tragedia sfiorata a Loreto: un enorme pino si schianta e schiaccia un'auto

LORETO - Paura a Loreto in via Buffolareccia, dove un grosso pino, probabilmente compromesso dalle raffiche di vento degli ultimi giorni, si è abbattuto sulla strada, schiacciando anche la parte anteriore di un'auto. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e la vettura era in sosta, altrimenti, viste le dimensioni dell'albero, le consguenza sarebbe potute essere ben peggiori.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Buffolareccia a Loreto per un grosso pino caduto sulla sede stradale coinvolgendo anche un’auto in sosta. Sul posto la squadra di Osimo, con in supporto personale dalla sede centrale di Ancona con l’autogru, ha tagliato la pianta liberando la strada al passaggio delle auto.