Tragedia in mare: muore a 45 anni fulminato da un malore sul peschereccio, vana la catena dei soccorsi

ANCONA - Tragedia in mare nelle acque al largo di Ancona: un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore a bordo di un peschereccio.

L'allarme è scattato intorno alle 9 ed immediatamente è partita la macchina dei soccorsi: una motovedetta della Capitaneria ha raggiunto l'imbarcazione, prelevando l'uomo, di nazionalità senegalese, mentre un'ambulanza della Croce Gialla aspettava in banchina. Viste le sue condizioni, sono state provate sul posto, a lungo, le manovre rianimatorie, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.