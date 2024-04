Falconara, perde il controllo del frullino mentre taglia un albero del suo campo: 56enne in codice rosso. Amputata parte della mano

FALCONARA - Stava tagliando un albero nel suo campo quando, all’improvviso, ha perso il controllo del frullino: la lama tagliente gli ha amputato una parte della mano sinistra.

L'incidente domestico

L’incidente domestico è avvenuto questa mattina attorno alle 11 a Falconara. All’ospedale, in codice rosso, è finito un uomo di 56 anni, soccorso dal 118. Dopo un primo passaggio nella sala emergenza del pronto soccorso, l’uomo, grave ma non in pericolo, è stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla mano.