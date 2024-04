TAVULLIA - Un grave incidente è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Tavullia. Coinvolta una sola auto che ha provocato però il ferimento di tre giovani, uno dei quali è in gravi condizioni.

L’impatto si è verificato intorno alle 2.40 quando il conducente della vettura ha perso il controllo finendo contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata di via Pirano. Un impatto violento che ha lasciato i tre giovani incastrati tra le lamiere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pesaro che hanno dovuto liberare i ragazzi, tutti ancora coscienti, ma incapaci di uscire dalla vettura con le proprie gambe. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze del 118 di Pesaro che hanno trasportato al San Salvatore due feriti. Le condizioni del terzo ragazzo sono parse ai sanitari più complesse e per questo è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e anche i carabinieri. Vista l’ora dell’incidente nessun problema si è verificato per la circolazione.

Altro incidente autonomo è accaduto ieri intorno alle 13 in via Roma a Fano. Una donna di origini straniere di 62 anni in sella a una Honda Hornet 600 giunta alla rotatoria con via Roma si immetteva per attraversarla ed uscire su via Pertini, e nel frangente perdeva il controllo del veicolo a seguito di una probabile turbativa e si proiettava, colpendo anche il marciapiede, al di là della siepe che divide la pista ciclopedonale. Trasportata in codice giallo al Santa Croce non è grave.

