CARTOCETO Renzo Sanchioni, agricoltore 83enne ha perso tragicamente la vita intorno alle 16 di ieri mentre era al lavoro nella zona di Ripalta di Cartoceto in un terreno di proprietà familiare. Stava tagliando alla base una grossa acacia. Lo assisteva il fratello di qualche anno più giovane. All’improvviso l’albero ha ceduto colpendo l’uomo alla testa e travolgendolo.

Allertata l’eliambulanza

Il poveretto non ha avuto scampo. È morto sul colpo. È stato allertato l’elisoccorso, ma una volta arrivata sul posto dell’incidente l’ambulanza del 118 gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’agricoltore. L’eliambulanza è stata fatta rientrare. Sono intervenuti i carabinieri di Colli al Metauro oltre agli agenti della polizia locale a supporto. È sopraggiunto il personale dell’Ast di Pesaro addetto alla prevenzione infortuni sul lavoro per gli accertamenti sulla dinamica e le responsabilità.

Viveva con il fratello

La vittima era celibe viveva con il fratello e la cognata nella casa che si affaccia sul terreno di loro proprietà. In un primo momento si era sparsa la voce che l’albero fosse secco. Con il passare delle ore non c’è stata alcuna conferma in merito.

Stupore e sgomento per quanto successo. L’83enne era esperto in interventi del genere. Lo schianto sarebbe stato immediato e sarebbe avvenuto dopo che l’83nne aveva cominciato a usare la motosega sul versante opposto da quello in cui aveva iniziato l’operazione. Nulla ha potuto il fratello della vittima, che stava assistendo al taglio del tronco, ed è rimasto sotto choc. È improbabile per la sua esperienza che la vittima abbia commesso qualche imprudenza. Più facile ritenere che quel tronco al suo interno non fosse del tutto sano.

Stupore e sgomento

Gli accertamenti che verranno effettuati avranno modo di spiegare meglio le cause di quanto successo. La notizia della morte dell’agricoltore, uomo conosciuto e stimato, ha destato enorme impressione.