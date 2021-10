Jane Fonda: ecco come si può essere icona di stile a 83 anni

Sul come vestirsi a 40,50 e 60 anni, ci sarebbe molto da dire e da parlare. Eppure, abbiamo notato che non importa molto quale silhouette uno scelga, o abbia, e a quale età, basta che si vada a impreziosire il look che ci caratterizza. E l'emblema di questo semplice concetto è Jane Fonda. A 83 anni, appare sulla copertina di ottobre di Vogue Polska, 62 anni dopo la sua prima copertina di Vogue.

Si può scegliere un taglio di capelli che enfatizzi le particolarità del viso e, a quel punto, il gioco è fatto. Jane Fonda negli anni ha sperimentato molte acconciature diverse e spesso condizionati anche dal periodo sentimentale e lavorativo in cui si trovava, ma negli ultimi 20 anni Jane ha mantenuto uno stile corto e piumato che va a esaltare e lusingare le sue caratteristiche facciali.

I suoi capelli, che acconcia con alcuni strati mossi e dandogli la giusta voluminosità, sono diventati la sua firma, il segno distintivo di qualcuno che sa cosa gli si addice adattandolo in modo minimale e artistico, senza mai deviare lontano da quei canoni che più le si addicono. Questo è il segreto per un look di bellezza esclusivo. Attieniti a una cosa che è tua e usala. Spesso il look in cui ti senti più comodo è quello vincente, e attorno a quello costruisci tutto il resto. È sicuramente questo il segreto di un'icona di stile come Jane Fonda, nonostante i suoi 83 anni.









