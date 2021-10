Britney Spears libera e nuda, la popstar festeggia senza filtri su Instagram

Britney Spears è libera, felice e completamente al naturale. Nel vero senso della parola. La pop star americana è finalmente libera dal giogo paterno dopo 13 anni di tutela legale e per festeggiare ha deciso di pubblicare foto che la ritraggono completamente nuda in vacanza insieme al fidanzato Sam Asghari, 27 anni.

La 'principessa del pop', ieri si è svegliata per la prima volta dal 2008 senza dover rendere conto al padre Jamie di ogni sua minima spesa. Prima ha postato su Instagram un video che la vede ai comandi di un aereo a elica nelle stesse ore in cui la giudice Brenda Penny dava torto al genitore definendo «insostenibile» l'attuale situazione.

«Sono al settimo cielo!!! Per la prima volta piloto un aereo e per la prima volta sono su un aereo a elica. Geez, ho avuto paura!!!», ha scritto la popstar che non ha partecipato all'udienza nella Stanley Mosk Court di Los Angeles perchè, secondo 'People', è fuori città con il fidanzato Sam Asghari per una vacanza decisa per alleviare lo stress del procedimento legale. E le successive immagini apparse sui social lo hanno dimostrato.

Un post dopo l'altro: video in barca, in topless, e scatti da urlo senza veli con i fiorellini che coprono le parti intime. Britney Spears si sta godendo la ritrovata libertà: «Mi sto godendo la mia vita», scrive.

