PESARO Cittadella dello sport alla Torraccia, aperto il cantiere. Un anno di lavori coperti dai fondi Pnrr. Nella zona compresa tra il Rossini Center e la Vitrifrigo Arena è stato allestito il cantiere per la realizzazione di quella che è già stata ribattezzata la cittadella dello sport nella zona della Torraccia. A supporto della pista ciclorotellistica, l'intervento porterà alla realizzazione, con un percorso separato e coperto con i fondi Pnrr, di una palestra con spogliatoi, infermeria e uffici e l’impianto di illuminazione, attrezzature calisteniche, parete da arrampicata e attività funzionali sviluppate sulla verticalità, del valore di 1 milioni e 650 mila euro. L'opera è stata affidata alla ditta Ige Impianti di San Giustino.

Nel dettaglio

Nel cantiere è già iniziata la movimentazione del terreno ed è presente, in questi giorni di pausa pasquale, una ruspa dietro le recinzioni. Il cartellone dei lavori indica la durata dell'intervento: 354 giorni, praticamente un anno a partire dalla consegna del cantiere, per cui se ne parlerà per la prossima primavera. Un cronoprogramma che, se non ci saranno ostacoli, è in linea con il rispetto delle serrate tempistiche imposte dal Pnrr per non perdere i fondi assegnati alla missione "Sport e inclusione sociale": 30 settembre 2024 è il termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere; 31 marzo 2026 è il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo, in linea con il termine di conclusione del Pnrr. Il nuovo impianto prevede la realizzazione di un edificio, attiguo alla pista, su due livelli, in cui saranno collocate una palestra attrezzata e con dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva. In particolare, al piano terra, sono previsti: spogliatoi per gli atleti dotati di bagni accessibili e docce, ufficio-segreteria, infermeria, officina, bagni pubblici accessibili e bar. Al primo piano saranno posizionati gli spogliatoi per i giudici di gara e una palestra dotata di spogliatoi e bagni accessibili per le attività fitness, corpo libero. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico. Il Comune ha già incamerato l'incremento del 10% dal fondo statale utile a compensare gli aumenti dei costi sulle materie prime.

Il quadro generale

Nel pacchetto degli impianti sportivi riqualificati o realizzati ex novo con i fondi Pnrr ci sono altre due strutture in città, lo stadio del baseball e la cittadella dello sport a Villa San Martino. Nel paino complessivo verrà realizzata anche una pista ciclorotellistica: a fine anno era stato illustrato il progetto esecutivo, con un adeguamento alle spese e una modifica sui tempi, in quanto il tracciato è più lungo di 200 metri rispetto al progetto iniziale, il circuito ciclistico del progetto raggiunge i 2,2 km di pista (600 metri quella rotellistica). Il costo complessivo del cantiere è pari a 2 milioni di euro: di questi 1,2 milioni di euro sono di mutuo, 100.000 euro di fondi dell'amministrazione e 700.000 euro di contributo ministeriale.