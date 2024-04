PORTO SANT'ELPIDIO Sono cominciati i lavori in via Martiri delle Foibe, il prolungamento della stradina perpendicolare via XX Settembre a San Filippo, che collega alla zona industriale e vicina al parco e all’asilo. La programmazione delle opere pubbliche prevedeva la realizzazione di quella strada già nel 2016 ma la vicenda è stata tribolata perché per il prolungamento è stato necessario espropriare una strada vicinale e c’è stata una diatriba durata anni tra Comune e proprietà di quella strada, attigua sempre a un terreno di proprietà.

I tribunali

Una battaglia per tribunali dove ad andarci di mezzo sono stati i condomini, che vivono nelle palazzine e che da tempo attendono una strada transitabile, con parcheggi, marciapiedi, impianto fognario e illuminazione. L’importo è di 295mila euro. Il progetto di fattibilità era stato approvato nel 2016, unitamente alla procedura espropriativa. Nel 2018 fu approvato il progetto esecutivo. In relazione alla procedura di esproprio, per l’acquisizione dell’area necessaria a realizzare l’opera, la proprietà apriva un contenzioso amministrativo concluso nel 2020 con la sentenza del Consiglio di Stato che annullava in via definitiva la sentenza del Tar Marche. Approvato così un nuovo progetto definitivo, in variante al Piano regolatore generale, imponendo il vincolo preordinato all’esproprio. Approvata nel 2021 la variante urbanistica si è proceduto con la delibera del Consiglio del 2023. Considerato la spesa complessiva di 480mila euro. Porto Sant’Elpidio ha ottenuto dalla Regione un cofinanziamento di 240mila euro e il Comune compartecipa al 50% delle spese. La via sarà prolungata fino all’incrocio con via XX Settembre, sarà allargata la carreggiata per il doppio senso di marcia, fino a 10 metri, sarà rifatto l’asfalto e interventi di base con abbattimento delle barriere architettoniche. Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli, impegnato nella vicenda di via Martiri, dice che «in fase di esecuzione il progetto verrà completato con la sistemazione del piazzale, parcheggio a ridosso del centro sociale, e del parcheggio antistante la scuola».

L’impegno

«Abbiamo lavorato costantemente - rimarca - riuscendo a concludere l'acquisizione delle aree e completato le procedure di gara. Su questo progetto siamo riusciti ad ottenere un contributo di 240mila euro dalla Regione, un obiettivo raggiunto su cui ho lavorato personalmente, insieme all'assessore e al sindaco. Dare risposte ai vari quartieri è e resterà sempre una priorità di questa amministrazione, a maggior ragione quando sono opere che daranno un’importante soluzione varia di collegamento».